شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشاطر أمين صندوق النادى السابق الأحزان فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذى وقطاعات النادى الرياضية المختلفة، شقيق الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق الأهلى الأسبق، داعيين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.



الاهلي يشاطر باجنيد

وبعيدا عما سبق ، تعاطف نجوم الكرة المصرية والسويشيال ميديا مع أحمد فتحى، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعدما أُصيت زوجته وابنتيه بفيروس "كورنا" فبمجرد إعلان زوجة أحمد فتحى إصابتها وبناتها بهذا الفيروس اللعين انهالت التعليقات ورسائل الدعم على أحمد فتحى، وأكد الجميع فى دعمهم ومساندتهم لزوجة وأطفال جوكر الكرة المصرية وتمنوا لهم الشفاء العاجل من هذا الوباء الذى حل على العالم كله.

البداية حينما صدمت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحى، الملايين عندما أعلنت إصابتها هى وعائلتها بفيروس كورونا، وكتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتى".

وفى الوقت الذى انتابت فيه حالة من القلق الكثيرين على حالة زوجة أحمد فتحي وبناته أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً ."