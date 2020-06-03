شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر ومروان محسن ومحمود متولى يؤازرون الجوكر فى محنة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد حسن نجم الفراعنة السابق، ومروان محسن مهاجم الأهلى، وشريف عبد الفضيل لاعب الأهلى السابق، وباسم على ظهير أيمن الجونة، ومحمود متولى مدافع الأهلى، على مؤازرة أحمد فتحى لاعب القلعة الحمراء ومنتخب مصر فى محنة إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا كل الأمنيات بالشفاء العاجل لأسرة الأخ والصديق الحبيب كابتن أحمد فتحى".

فيما كتب مروان محسن "ألف سلامة عليهم يا حبيبى ربنا يشفيهم ويعافيهم ويطمنك عليهم إن شاء الله"، وقال باسم على "مليون سلامة عليهم يا حبيبى وربنا يطمنك عليهم وما تشوفش فيهم حاجة وحشة".

أما شريف عبد الفضيل فنشر صورة للجوكر مع بناته وعلق "يا رب أنت الشافى اذهب البأس واشف أنت الشافى".

بينما كتب محمود متولى "اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقماً ربنا يشفيهم ويشفى كل مرضى المسلمين".



محمود متولي



احمد حسن



باسم علي

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شريف عبد الفضيل



مروان محسن

في سياق متصل، أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبوروت، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً" .

وأضاف شوبير "حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام".

وفى وقت سابق، أعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحى نجم الأهلى المنتقل فى الموسم الجدلد لنادى بيراميدز، إصابتها هى وعائلتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتى".

واستعلمت إدارة الأهلى عن موقف أحمد فتحى حال إلغاء الموسم، وهل سيكون من حق النادى الاستفادة من خدماته من عدمه فى الموسم الجديد، إلا أن اتحاد الكرة أكد لإدارة الأهلى بشكل رسمى أن عقد فتحى سينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، سواء فى حال إلغاء الموسم أو استمراره، لكون العقود فى مصر مدون فيها أن تاريخ العقد ينتهى بنهاية الموسم، وبالتالى سيكون فتحى خارج النادى الأهلى بغض النظر عن موقف الموسم.