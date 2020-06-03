شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: 95% من الأندية المصرية لا تستطيع تحمل نفقات عودة الدورى مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة أن أندية الدورى العام لا يمكنها تحمل نفقات عودة بطولة الدورى العام بعد منتصف يونيو الجارى، عقب فترة التوقف الطويلة التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أمين فى تصريحات خاصة: 95% من الأندية المصرية لا تستطيع تحمل نفقات عودة الدورى مع كورونا، لسنا مثل الأهلى والزمالك ونعانى من نقص الموارد المالية.

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ويتواصل الجهاز الفنى لأسوان بقيادة مجدى عبد العاطى مع اللاعبين بالاستمرار للاطمئنان عليهم، والتأكد من تنفيذ البرنامج التدريبى الذى وضعه الجهاز الفنى بساعة جرى يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب فى صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدنى.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاثة انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.