شكرا لقرائتكم خبر عن ديفندر بيراميدز خارج حسابات الزمالك فى بدائل طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة الكرة بنادى الزمالك، عرضاً من أحد الوسطاء بشأن انتقال محمد فتحى، لاعب وسط بيراميدز، إلى قلعة ميت عقبة، فى إطار بحث النادى الأبيض عن تدعيم مركز الوسط، خلال فترة الانتقالات المقبلة، إلا أن ذلك الترشيح لم يلقى تحركا جادا من قبل إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة ليتأكد للوسطاء أن اللاعب خارج حسابات القلعة البيضاء فى الموسم الجديد بعد عرضه على إدارة الكرة بالنادى الأبيض.

ويبحث مسئولو الزمالك عن تعزيز مركز الوسط وتوفير بدائل لطارق حامد لاعب وسط الفريق فى الموسم المقبل، مع مواصلة متابعة حالة محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق وخضوعه للتأهيل الجيد من جراحة الرباط الصليبى، التى أجراها فى فترة سابقة، ويستعد حاليا للعودة إلى الفريق قبل منافسات الموسم الجديد.

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فيما تلقت إدارة الكرة بنادى الزمالك أكثر من ترشيح فى الفترة الأخيرة بشأن بدائل طارق حامد، حيث يعد أبرز المرشحين، محمد عبد العاطى لاعب وسط وادى دجلة، إلى جانب ترشيح بعض الوكلاء لعددا من اللاعبين الأجانب، ومن المنتظر أن تحسم إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة ذلك الملف مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

ومن المنتظر أن تنتعش خزينة نادى الزمالك، خلال الفترة الجارية، بسيولة مالية من تجديد الاشتراكات حيث ستكون موردًا مهما لبداية العمل فى إنشاء فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر إلى جانب إبرام الصفقات التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد وسداد رواتب العاملين بقلعة ميت عقبة، بعدما حرص مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض على فتح باب تجديد العضويات وسط فرض إجراءات إحترازية كبيرة لتجنب انتشار فيروس كورونا بعد تعقيم وتطهير النادى بأفضل صورة قبل فتح باب تجديد الاشتراكات أمام أعضاء النادى.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور فتح باب الاشتراكات الخاصة بتجديد عضويات النادى بداية من أول أمس الاثنين، حتى يوم 30 من الشهر الجارى، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول العربية فقط كما حدد مجلس إدارة نادى الزمالك غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه حال تخطى الموعد الذى تم الإعلان عنه حتى نهاية شهر يونيو، كما حرص مرتضى منصور على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كل كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفى النادى بارتداء ماسك الوجه الطبى وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.