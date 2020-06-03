شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب فنية فى معسكر الفراعنة.. شيتوس يعزف على ألحان "إنت عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فترة التوقف الرياضى الحالية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والتى بدأت منذ مارس الماضى، عن الكثير من المواهب الفنية لدى نجوم الكرة خارج المستطيل الأخضر وعالم الساحرة المستديرة، فمنهم من اتجه إلى عالم "التيك توك" لتجربة موهبة التمثيل مستعيناً بأبنائه أو أصدقائه، ومنهم من أظهر موهبة خاصة فى الطهى مثل أحمد عيد عبد الملك، فيما اتجه الآخرون إلى قضاء وقت ممتع مع أبنائهم فى الحجر المنزلى وممارسة الرياضة بشكل يومى.

وفى تلك الظروف الصعبة التى تعيشها الرياضة المصرية، اتجه بعض نجوم الكرة إلى "التقليب فى الدفاتر القديمة"، ليظهر وائل رياض نجم النادى الأهلى السابق وعضو الجهاز الفنى بالمنتخب الأوليمبى، موهبة خاصة فى الموسيقى.

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وائل رياض نشر فيديو خلال قيامه بالعزف على البيانو أثناء تواجده فى معسكر الفراعنة الصغار، كنوع من تخفيف الضغوط على اللاعبين ونشر جو من المرح بعيداً عن المباريات وحساباتها المعقدة، حيث تقمص شيتوس دور الموسيقال الكبير عمر خيرت، وقام بالعزف الذي نال استحسان وثناء اللاعبين المحيطين به.

وعلى أنغام "أنت عمرى" لكوكب الشرق أم كلثوم بدأ شيتوس بعزف إحدى المقاطع الشهيرة من الأغنية وسط صيحات من نجوم المنتخب، اعجاباً بالعزف الذي فاجئهم به شيتوس.

ونجح المنتخب الأوليمبي في نوفمبر الماضي في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب بعد بطولة صعبة استضافتها مصر، ليحجز الفراعنة الصغار تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، ولكن بسبب فيروس كورونا وتداعياته نتم تأجيل البطولة إلى يونيو العام المقبل، حيث أكد شوقي غريب مدرب الفراعنة أنه لا يستهدف التمثيل المشرف وإنما وضع مصر في المكانة التي تستحقها على خريطة كرة القدم.