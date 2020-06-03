شكرا لقرائتكم خبر عن هل قرر فايلر تغيير رؤيته بشأن صفقات الأهلى فى الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد بشأن إعادة تفكير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى بشأن الصفقات المُزمع حسمها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ومطالبته بضم حارس مرمى أو ظهير أيمن للفريق بعدما سبق ورفض تدعيم هذين المركزين، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن المدرب السويسرى لم يُغيّر قناعاته بشأن هذا المراكز وجدد تأكيداته أن الأهلى لا يحتاج ضم حارس مرمى بعد رحيل شريف إكرامى لبيراميدز، ولا يحتاج ظهير أيمن بعد رحيل أحمد فتحى لنفس النادى، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن احتياجات فايلر للموسم الجديد معروفة ومُحددة وجارٍ العمل على تنفيذها.

من ناحية أخرى يفاضل صالح جمعة، لاعب الأهلى، خلال الفترة الحالية، بين عدة عروض محلية وخليجية تلقاها خلال الفترة الماضية لاختيار الأنسب والأفضل له واختياره مع مطلع الموسم الجديد، حيث تلقى اللاعب اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين أكدوا له أن هناك عدة أندية خليجية ترغب فى العاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً مؤكداً، بناءً على رؤية السوسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ، وشهدت الفترة الماضية مفاوضات شفيهة من بعض الوكلاء مع اللاعب من أجل إحضار عروض رسمية له للانتقال لأحد الدوريات الخليجية القوية .

ويعد موقف فايلر تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب، فضلاً عن قيام صالح جمعة بالسخرية من فايلر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض، سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك فى وقتها.