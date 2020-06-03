شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال عن تغريم حسام عاشور فى الأهلى: "تلاكيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى رضا عبد العال نجم قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك السابق أن موقف الأهلى مع قائد الفريق حسام عاشور يعد "تلاكيك"، خاصة تغريمه الأخير بسبب الظهور الإعلامى، حيث يرفض عبد العال ما يحدث مع عاشور الذى أعطى للفانلة الحمراء الكثير عبر تاريخه فى النادى الأهلى أن يتم إنهاء مشواره بهذا الشكل.

كما يرى رضا عبد العال أن اللاعب حسام عاشور كان لابد أن يتم التعامل معه بشكل أفضل خاصة أنه لاعب ملتزم وقائد ويحترم الفانلة الحمراء.

وقررت إدارة الأهلى التراجع عن تنظيم مباراة اعتزال لحسام عاشور بسبب خروج اللاعب عن النص ومخالفة لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، لذا قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تغريم اللاعب ورفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

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وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهجران اعتزال اللاعب عدة ساعات فقط لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويوجه له سهام النقد ويتهمه بتعطيل مهرجان اعتزاله.

يذكر أن مدير الكرة قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من التحدث فى كل وسائل الإعلام المختلفة بعدما منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامى خلال فترة توقف النشاط الحالية.

وطالب حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، إدارة ناديه بتحديد موقفها فيما يخص مباراة اعتزاله، والمقرر إقامتها خلال المرحلة المقبلة بعد استقراره على إعلان اعتزاله نهاية الموسم الجارى وقبول عرض الإدارة الحمراء وصرف النظر عن استكمال مسيرته الكروية فى نادٍ آخر خارج القلعة الحمراء.