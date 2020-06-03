شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الانتقالات فى زمن كورونا.. خمول فى الأهلى ونشاط فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الحالية تفاوتا فى رؤية قطبى الكرة المصرية بشأن تدعيمات صفوف الأهلى والزمالك بلاعبين جدد، سواء لاعبين محليين أو أجانب، وعلى الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن استكمال الموسم الحالى أو إلغائه، فقد تحرك البعض لحسم احتياجاته الفنية مبكرا، فيما يترقب الآخر الموقف الحالى.

لمعرفة التفاصيل من هنا:وكشف الأنجولى آرى بابل جناح أول أغسطس الأنجولى عن رغبته فى ارتداء قميص الزمالك بالموسم الجديد، عبر موقع "إنستجرام"، فى ظل علاقته القوية بثلاثى الفريق الأبيض شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى، حيث يرتبط بعلاقة قوية مع الثلاثى خاصة عبد الله جمعة الذى يبادله دائما الرسائل عبر موقع التواصل الاجتماعى وبسؤال مصدر مقرب من لاعبى الفريق الأبيض أوضح رغبة الجناح الأنجولى فى الانضمام إلى صفوف الزمالك بالموسم المقبل، حال رغبة مسؤولي قلعة ميت عقبة فى ضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد بعدما كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادى الزمالك بشأن ضم اللاعب الذى قدم مستويات رائعة مع ناديه الحالى.

وكشفت تقارير صحفية أنجولية فى وقت سابق أن نادى الزمالك أبدى اهتمامه باللاعب أرى بابل، مهاجم أول أغسطس، عقب ظهوره بشكل مميز ضد الأبيض فى مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ولفت أنظار باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وقال الصحفى الأنجولى جونيور ديمبو، عبر حسابه على تويتر، إن الزمالك مهتم باللاعب الأنجولى لضمه فى الصيف المقبل، والذى سبق له الدفاع عن ألوان سبورتنج لشبونة البرتغالى بعدما نال إعجاب الفرنسى كارتيرون فى مرحلة المجموعات.

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وسجل بابل هدفاً فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم قبل خروج فريقه من مرحلة المجموعات وجاء أمام زيسكو يونايتد فى اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين 1-1 فى زامبيا، بعدما شارك فى 8 مباريات أفريقية هذا الموسم مع فريقه وبدأ المهاجم والجناح الأنجولى ابن الـ25 عاما مسيرته مع أول أغسطس وخاص عدة تجارب احترافية فى البرتغال منض 2017 وآخرها فى سبورتنج لشبونة الذى غادره بالمجان فى الصيف الماضى إلى ناديه الأنجولى وكان أحد المرشحين فى وقت سابق للانضمام إلى النادى الأهلى.

وتشهد الفترة الحالية فى الزمالك مشاورات بين إدارة النادى وكارتيرون لحسم ملف الصفقات بعد الاتفاق على استمراره فى قيادة الفريق فى الموسم الجديد، بعدما شهدت ولاية المدرب الفرنسى، قيادة القلعة البيضاء فى 20 مباراة قبل توقف النشاط الرياضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا، حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وسجل اللاعبون معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا، وخلال هذه الفترة نجح الزمالك مع المدرب الفرنسى فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل معه الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة الترجى فى دور الثمانية، حيث من المقرر أن يلتقى مع الرجاء البيضاوى المغربى، إلا أن فيروس كورونا تسبب فى تأجيل المباراة لأجل غير مُسمى من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".