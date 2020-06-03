خاص.. محامي النقاز يسخر من تصريحات مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
رد أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق وسودوفا الليتواني حاليًا، على تصريحات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.
وكان مرتضى منصور، قال في تصريحات عبر شاشة ناديه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إن محامي الزمالك تواطأ مع اللاعب وباع القضية على حد تعبيره.
في المقابل، قال محامي النقاز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ساخرًا :"أنا لا أفهم" في إشارة للرد على تصريحات رئيس الزمالك.
وبسؤاله حول وجود مستجدات في قضية اللاعب مع الزمالك، رد :"لا جديد حتى الآن في القضية".
وكان النقاز البالغ من العمر 27 عامًا، رحل عن الزمالك في منتصف الموسم الحالي على خلفية عدم حصوله على مستحقاته، في المقابل رئيس الزمالك خرج في أكثر من مناسبة ليؤكد أن الظهير التونسي حصل على جميع مستحقاته.
النقاز بجانب محاميه قدموا شكوى رسمية ضد الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليحكم الأخير بفرض غرامة مالية على القلعة البيضاء قدرها مليون و250 ألف دولار.
جدير بالذكر أن النقاز انضم للزمالك منذ يناير 2018 قادمًا من فريق النجم الساحلي التونسي، لينجح الظهير التونسي رفقة القلعة البيضاء أن يحقق لقب كأس مصر مرتين بجانب الكونفدرالية الأفريقية.
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