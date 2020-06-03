تقارير توضح.. هل يستمر أزارو في الدوري السعودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، سيدخل في مفاوضات مع الأهلي من أجل ضم المهاجم المغربي وليد أزارو.

وبحسب صحيفة "البلاد" السعودية، فإن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان أبدت رغبتها في التعاقد مع وليد أزارو سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

ويأتي رغبة نادي الشباب في ضم أزارو بعد النجاح الكبير الذي حققه اللاعب مع "فارس الدهناء" بحسب ما أوضحته الصحيفة السعودية، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد في سبع مباريات.

وكانت تقارير صحفية مغربية وسعودية أكدت أن إدارة الشباب قدمت عرضًا لأزارو مقابل مليون دولار في الموسم إلا أن اللاعب رفض العرض المالي.

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وكشفت الصحيفة، أن إدارة الاتفاق، أعلنت في الفترة الأخيرة عن عدم تجديد إعارة أزارو والذي سينتهي مع نهاية الموسم الحالي، مما سيعود اللاعب للقلعة الحمراء من جديد.

وكان أزارو رحل إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

أزارو انتقل إلى صفوف الأهلي منذ 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي، حيث يرتبط المهاجم المغربي بعقدًا مع القلعة الحمراء حتى صيف 2021.

ونجح أزارو في موسمه الأول مع الأهلي أن يحرز لقب هداف الدوري المصري بتسجيله 18 هدفًا، إلا أن ومع تولي السويسري رينيه فايلر خرج اللاعب نسبيًا من حسابات المدير الفني للفريق الأحمر.