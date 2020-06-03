محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
تحدث الجزائري حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسنطينة عن الأنباء التي ربطته بالرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن بن عيادة ضمن دائرة اهتمامات نادي الزمالك في الفترة السابقة خاصة بعد رحيل الدولي التونسي حمدي النقاز عن القلعة البيضاء في الموسم الحالي (2019 - 2020).
وخلال مقطع فيديو نشره اللاعب الجزائري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال بن عيادة: "هناك من يتحدث باسمي، ويتحدث بلساني عن مفاوضات مع بعض الفرق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".
وأضاف: "أقول وأؤكد أنني لم أتفاوض مع أي نادي ولم أوقع لأي نادي حتى الآن".
ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري الأمر الذي جعل إدارة قسنيطنة تحاول تجديد عقد بن عيادة.
ويُعد البالغ من العمر 27 عامًا أحد أبرز لاعبي الدوري الجزائري في الفترة الماضية حيث شارك في 21 مباراة سجل من خلالها أربعة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر هدف الزمالك.. بن عيادة يرد على شائعات رحيله عن شباب قسنطينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.