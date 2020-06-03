هدف الزمالك.. بن عيادة يرد على شائعات رحيله عن شباب قسنطينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الجزائري حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسنطينة عن الأنباء التي ربطته بالرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن بن عيادة ضمن دائرة اهتمامات نادي الزمالك في الفترة السابقة خاصة بعد رحيل الدولي التونسي حمدي النقاز عن القلعة البيضاء في الموسم الحالي (2019 - 2020).

وخلال مقطع فيديو نشره اللاعب الجزائري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال بن عيادة: "هناك من يتحدث باسمي، ويتحدث بلساني عن مفاوضات مع بعض الفرق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

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وأضاف: "أقول وأؤكد أنني لم أتفاوض مع أي نادي ولم أوقع لأي نادي حتى الآن".

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري الأمر الذي جعل إدارة قسنيطنة تحاول تجديد عقد بن عيادة.

ويُعد البالغ من العمر 27 عامًا أحد أبرز لاعبي الدوري الجزائري في الفترة الماضية حيث شارك في 21 مباراة سجل من خلالها أربعة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة.