كاف يوضح عبر "الخليج 365".. مصير موعد الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال مصدر في لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إنه لم يتم تحديد موعد اجتماع اللجنة لمناقشة ما سيحدث ببطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

وكانت إدارة المسابقات في الكاف قد أصدرت بعض المقترحات بشأن استئناف بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بعد التوقف الحالي والذي فرضته جائحة فيروس "كورونا المستجد".

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "ما أصدرته إدارة المسابقات هو مجرد اقتراحات، لكن لم نحدد بعد موعد هذا الاجتماع والذي سيكون عبر الفيديو بالتأكيد، ندرس كل هذه الاقتراحات من أجل الخروج بالموسم إلى بر الأمان".

وتسعى لجان الكاف لحسم مصير البطولات الموسم الجاري خاصة وأنها ستؤثر على الموسم الجديد.