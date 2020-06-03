تقرير.. تهديد إيفواري لأوناجم.. كيف يظهر أجانب الزمالك في الموسم المقبل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت الأيام الماضية إعلان نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن اقتراب ناديه من حسم صفقات الموسم الجديد على الرغم من غموض الموسم الحالي سواء باستكمال مسابقتي الدوري والكأس أو من عدمه.

رئيس القلعة البيضاء كشف في تصريحات سابقة عبر قناة "الزمالك"، أن ناديه سيضم ثلاثة لاعبين من بينهم ثنائي أجنبي، ليكون السؤال هو من الأقرب للرحيل عن النادي الأبيض في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة؟.

الزمالك في الأيام الماضية ارتبط اسمه بالتعاقد مع العديد من اللاعبين إلا أن الثنائي الأبرز والذي اقترب من التوقيع وهما آري بابل جناح فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي، والتونسي الدولي حمزة المثلوثي ظهير أيمن وقائد فريق الصفاقسي.

الفريق الأبيض يمتلك في قائمته كل من الرباعي التونسي فرجاني ساسي والثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بجانب الكونغولي كابونجو كاسونجو العائد من فترة إعارة لم تكن ناجحة رفقة فريق الوداد البيضاوي المغربي.

في المقابل، الزمالك بخلاف الرباعي الأجنبي يمتلك أيضًا الثنائي معروف يوسف المعار لصفوف المقاولون العرب، والإيفواري الشاب رزاق سيسيه والذي يلعب في صفوف الاتحاد السكندري.

وبعد ذكر الأسماء المتواجدة في الزمالك بخلاف الثنائي المعار.. يستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، الأجنبي الأقرب للرحيل عن القلعة البيضاء:

- عروض بنشرقي واستمرار ساسي:

بالطبع بالنظر للأسماء المتواجدة في صفوف الزمالك فيتصدر الثنائي أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي قائمة أولويات باتريس كارتيرون، في ظل اعتبارهما أوراق رابحة في صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم الحالي.

بنشرقي رغم أنه لم ينه عامه الأول مع الزمالك إلا أنه استطاع أن يقدم أوراق اعتماده محليًا وقاريًا، وهو الأمر الذي دفع اللاعب بالارتباط للانتقال للدوري التركي والفرنسي في الصيف المقبل.

الدولي المغربي والقادم من صفوف الهلال السعودي أعلن عن رغبته في البقاء بالزمالك وعدم الانتقال لأي نادٍ في الفترة المقبلة، ليس هذا فقط بل تمسك النادي الأبيض بخدمات اللاعب خاصة أنه يعتبر من العناصر الأساسية في الفريق.

أما فرجاني ساسي، فلاعب وسط الزمالك والقادم من صفوف النصر السعودي في صيف 2018، أثبت أنه لا خلاف عليه في مشاركته بجوار طارق حامد في وسط الملعب.

صاحب الـ28 عامًا ارتبط في الفترة الأخيرة أيضًا بالانتقال للدوري التركي وتحديدًا لفريق ملطية سبور، إلا أن إدارة الزمالك رفضت أي عرض لرحيل اللاعب بل تبحث عن تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية موسم (2021).

- غموض أوناجم:

بعد عرض موقف الثنائي أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي مع الزمالك، التفكير الآن سيدور في الثنائي الآخر محمد أوناجم وكابونجو كاسونجو.

البداية من أوناجم القادم من صفوف الوداد البيضاوي المغربي في الصيف الماضي، حيث استطاع صاحب الـ28 عامًا أن يشارك في 22 مباراة رفقة الزمالك بجميع البطولات ليسجل ثلاثة أهداف مقابل أربع تمريرات حاسمة.

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ويعتبر أوناجم أحد أبرز أوراق كارتيرون منذ توليه القيادة الفنية للزمالك، لكن وعلى الرغم من ذلك قد نرى الجناح المغربي خارج أسوار ابناء ميت عقبة في الصيف المقبل والسبب الإيفواري رزاق سيسيه والمعار من صفوف الاتحاد السكندري.

سيسيه صاحب الـ21 عامًا، كشف مرتضى منصور أن اللاعب الشاب تلقى عرضًا من جانب وكيل أعماله، لكن رحيل اللاعب مرتبط بحصول القلعة البيضاء على قيمة لن تقل على أربعة ملايين دولار.

رئيس الزمالك شدد خلال تصريحاته أن في حال عدم وصول عرضًا للاعب بهذه القيمة، فسيكون سيسيه والمعار لصفوف الاتحاد السكندري منذ الموسم الماضي لاعبًا في الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.

وبالطبع تواجد سيسيه بخلاف التعاقد مع ثنائي أجنبي مما يعني تواجد سبعة لاعبين أجانب في الزمالك، وهو الأمر الذي سيجعل على كارتيرون الاستغناء عن لاعبين، مما يعني أن هذا الموقف سيهدد مستقبل أوناجم بجانب كاسونجو كابونجو.

- كاسونجو يتصدر المشهد:

يعتبر الكونغولي الدولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك، الأقرب للرحيل عن القلعة البيضاء، لعدة أسباب يأتي من أبرزها عدم حصوله على المشاركة بصورة مستمرة في عهد المدرب باتريس كارتيرون.

كاسونجو منذ عودته من الوداد في يناير الماضي، لم يشارك مع كارتيرون سوى 39 دقيقة سواء محليًا أو قاريًا، حيث يعتمد المدير الفني الفرنسي على مصطفى محمد لقيادة هجوم الفريق الأبيض.

وإذا نظرنا للوضع الحالي حول موقف أجانب الزمالك سنجد أن كاسونجو الأقل اعتمادًا عليه على عكس الثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي بجانب محمد أوناجم.

- لا مستقبل لمعروف:

معروف يوسف منذ انتقاله من صفوف اتحاد الشرطة في صيف موسم (2014 - 2015) كان يُعد من الأسماء الأساسية في صفوف الزمالك.

النيجري صاحب الـ27 عامًا، استطاع أن يشارك مع الزمالك لمدة أربعة مواسم متتالية حتى جاء الرحيل ولو بصورة مؤقتة بعدما انتقل إلى صفوف الشرطة العراقي لمدة موسم في العام الماضي، كما عاد اللاعب من جديد ليرحل على سبيل الإعارة مع المقاولون العرب في الصيف الحالي.

وبالنظر للوضع الحالي للاعبين الأجانب في الزمالك، فلن يضمن معروف مقعدًا له مع الفريق الأبيض في الموسم المقبل وهو ما يعني رحيله في الصيف المقبل بصورة نهائية، خاصة أن مرتضى منصور أعلن أنه لن يوافق على إعارة أي لاعب مجددًا.