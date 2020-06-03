تمهيدا لاستئناف التدريبات.. الصفاقسي يخاطب الاتحاد التونسي لتسهيل عودة حسين السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

خاطبت إدارة نادي الصفاقسي، الاتحاد التونسي لكرة القدم ووزارة الخارجية لتسهيل عودة المصري حسين السيد والجزائري محمد اسلام باكير المتواجدين في بلادهما بعد توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا.

وانتقل حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي، إلى صفوف الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "الصباح" التونسية فإن الصفاقسي خاطب الاتحاد المحلي ووزارة الخارجية من أجل تسهيل عودة لاعبيه الأجانب (حسين السيد- إسلام باكير) إلى تونس تمهيدًا لعودة التدريبات في الخامس من يونيو الجاري.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم عرض البروتوكول الطبي على اللاعبين غدًا الخميس، للاطلاع على اجراءات التعامل لتأمين شروط السلامة من الإصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن حسين السيد شارك في 5 مباريات فقط بقميص الفريق التونسي في بطولتي الدوري والكأس قبل توقف النشاط الكروي بسبب كورونا.