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الدوري البرتغالي يستأنف مبارياته اليوم بعد فترة التوقف

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يستأنف الدوري البرتغالي مبارياته اليوم الأربعاء، بعد فترة توقف للنشاط اقتربت من الثلاثة أشهر، بسبب تداعيات .
وتقام اليوم مباراتين بالمنافسات في أول أيام الاستكمال بموادجهة بورتيمونينزي لنظيره جيل فيسنتي، والمباراة الأخرى تجمع فريق

بورتو بنظيره فامالياكو، في تمام العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.
ويحتل بورتو صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، يليه بنفيكا صاحب الوصافة برصيد 59 نقطة.

 

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