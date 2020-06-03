إبراهيموفيتش يعود إلى إيطاليا

عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان الإيطالي، إلى ميلانو صباح اليوم الأربعاء قادماً من بلاده، استعداداً للانتظام مع فريقه مجدداً.

وأشارت تقارير إيطالية اليوم الأربعاء، أن إبراهيموفيتش سيخضع لفحوصات طبية بناديه لتحديد فترة غيابه عن التدريبات ، بعدما تعرض لإصابة عضلية مؤخراً، غادر على إثرها إلى بلاده، وقضى أسبوعاً هناك.

كانت الحكومة الإيطالية قد وافقت رسمياً على عودة منافسات على إثرها إلى بلاده، وقضى أسبوعاً هناك.كانت الحكومة الإيطالية قد وافقت رسمياً على عودة منافسات الدوري الإيطالي مجدداً بداية من20 يونيو الجاري، بعد فترة توقف دامت ثلاثة أشهر.

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