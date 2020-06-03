اليوم .. فيردر بريمن يواجه اينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني

يلتقي في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، فريق فيردر بريمن بنظيره اينتراخت فرانكفورت، في لقاء مؤجل من منافسات الجولة 24 للدوري الألماني.

كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق.

ويخوض فيردر بريمن اللقاء محتلاً الترتيب الـ 17 وقبل الأخير برصيد

25 نقطة، فيما يدخل اينتراخت فرانكفورت المباراة محتلاً الترتيب الـ 12 برصيد 32 نقطة.ويتربع بايرن ميونيخ على صدارة ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، يليه بوروسيا دورتموند برصيد 60 نقطة.