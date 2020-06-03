يعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الموعد النهائي لخوض المباريات الخاصة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، في موعد 15 يونيو الجاري، باجتماع يضم لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي ومجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع، اعتماد الموعد الذي حدده كافة أعضاء اتحاد اللعبة خلال اجتماعهم إلكترونياً مؤخراً.

وتسعى الاتحادات المحلية في آسيا لمعرفة الموعد النهائي لتلك التصفيات، لوضعه خطة تتناسب مع الارتباطات الدولية والمباريات المحلية.

ويعتمد الاتحاد الآسيوي على تصفيات مشتركة تجمع بين التأهل لنهائيات المونديال وبطولة الأمم الآسيوية والمقرر لها 2023.

الآسيوي ومجلس الإدارة.ومن المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع، اعتماد الموعد الذي حدده كافة أعضاء اتحاد اللعبة خلال اجتماعهم إلكترونياً مؤخراً.وتسعى الاتحادات المحلية في آسيا لمعرفة الموعد النهائي لتلك التصفيات، لوضعه خطة تتناسب مع الارتباطات الدولية والمباريات المحلية.ويعتمد الاتحاد الآسيوي على تصفيات مشتركة تجمع بين التأهل لنهائيات المونديال وبطولة الأمم الآسيوية والمقرر لها 2023.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يعتمد موعد تصفيات مونديال 2022 منتصف يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.