غدًا.. انطلاق البطولة العربية للشطرنج إلكترونيًا

تنطلق غداً الخميس فعاليات البطولة العربية للشطرنج، إلكترونياً، بمشاركة 20 دولة عربية ومختلف الفئات العمرية الخاصة بالناشين والشباب وكبار السن، للذكور والإناث.

وأعلن الاتحاد العربي للشطرنج، عن قيمة الجوائز المقدرة للفائزين والتي بلغت 6000 دولار.

ومن المقرر أن يتولى رئاسة اللجنة التحكيمية الخاصة بالمراقبة الإلكترونية للمواجهات، الإماراتي فيصل محمد الحمادي.

تأتي تلك البطولة تماشياً مع الوضع الراهن، وسياسة التعامل الإلكتروني في الفعاليات والإناث.وأعلن الاتحاد العربي للشطرنج، عن قيمة الجوائز المقدرة للفائزين والتي بلغت 6000 دولار.ومن المقرر أن يتولى رئاسة اللجنة التحكيمية الخاصة بالمراقبة الإلكترونية للمواجهات، الإماراتي فيصل محمد الحمادي.تأتي تلك البطولة تماشياً مع الوضع الراهن، وسياسة التعامل الإلكتروني في الفعاليات الرياضية ، لكسر حالة الجمود الرياضي.

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