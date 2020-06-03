نيمار يتضامن مع أصحاب البشرة السمراء في أمريكا

أعلن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، تضامنه الكامل مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد صاحب البشرة السمراء، والذي لقى مصرعه بطريقة وحشية على يد أحد أفراد الشرطة هناك.

وقال نيمار عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل "حياة السود .. تهمنا"، ونشر صورة باللون الأسود تعبيراً عن تضاتمنه مع الأمريكان أصحاب البشرة السمراء.

كان عدد من لاعبي كرة القدم على مستوى العالم قد أعلنوا رفضهم التام لهمجية تعامل الشرطة الأمريكية مع المواطنين أصحاب البشرة السمراء، وظهور العنصرية بشكل لافت. على يد أحد أفراد الشرطة هناك.وقال نيمار عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل "حياة السود .. تهمنا"، ونشر صورة باللون الأسود تعبيراً عن تضاتمنه مع الأمريكان أصحاب البشرة السمراء.كان عدد من لاعبي كرة القدم على مستوى العالم قد أعلنوا رفضهم التام لهمجية تعامل الشرطة الأمريكية مع المواطنين أصحاب البشرة السمراء، وظهور العنصرية بشكل لافت.

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