راموس يعتذر عن اجتماع قادة أندية إسبانيا مع السلطات الصحية

اعتذر سيرجيو راموس مدافع فريق ريـال مدريد الإسباني وقائد النادي، عن اجتماع تم بالأمس مع السلطات الصحية في بلاده، من أجل مناقشة الخطة المقبلة بعد قرار استئناف الليجا الذي تحدد له 11 يونيو الجاري.

وأكدت الصحافة الإسبانية اليوم الأربعاء، أن راموس معترض بالأساس على قرار الاستئناف، واصفاً الأمر بالمخاطرة الكبيرة نظراً لعدم هدوء تداعيات الوضع الصحي الراهن، واعتبر أن إسبانيا لم تحسن التعامل مع أزمة

وفي الوقت ذاته سجل جيرارد بيكيه مدافع فريق

الجاري.وأكدت الصحافة الإسبانية اليوم الأربعاء، أن راموس معترض بالأساس على قرار الاستئناف، واصفاً الأمر بالمخاطرة الكبيرة نظراً لعدم هدوء تداعيات الوضع الصحي الراهن، واعتبر أن إسبانيا لم تحسن التعامل مع أزمة كورونا وتأثيرها على أنشطة كرة القدم.وفي الوقت ذاته سجل جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة والذي تواجد في الاجتماع، اعتراضه هو الآخر على قرار السلطات الإسبانية باستنئناف النشاط الآن، لما له من تأثيره السلبي على اللاعبين وأسرهم، بتعرضهم للمخاطرة.

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