كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم الأربعاء، عن محاولات أهلي جدة المستمر للإبقاء على خدمات اللاعب عبد الفتاح عسيري وغلق الباب أمام أي أندية أخرى تدخل في مفاوضاتمع اللاعب.
وأكدت الصحيفة أن إدارة الأهلي، تقدمت بعرض رسمي تم تصنيفه بالأعلى في لائحة الاتحاد السعودي للعبة، ويقدر بـ 12 مليون ريـال سعودي خلال ثلاثة مواسم.
وفي الوقت ذاته يسيطر الغموض على موقف اللاعب بالرغم من تميز العرض النادي وعدم تكراره خاصة مع تداعيات الأزمة الصحية الراهنة وتأثيرها المالي، في ظل عدم إعطاء اللاعب ردا رسميا إلى ناديه.
كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدة يقدم عرضًا مميزًا للاعبه عبدالفتاح عسيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.