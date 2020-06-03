أهلي جدة يقدم عرضًا مميزًا للاعبه عبدالفتاح عسيري

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم الأربعاء، عن محاولات أهلي جدة المستمر للإبقاء على خدمات اللاعب عبد الفتاح عسيري وغلق الباب أمام أي أندية أخرى تدخل في مفاوضات

مع اللاعب.وأكدت الصحيفة أن إدارة الأهلي، تقدمت بعرض رسمي تم تصنيفه بالأعلى في لائحة الاتحاد السعودي للعبة، ويقدر بـ 12 مليون ريـال سعودي خلال ثلاثة مواسم.وفي الوقت ذاته يسيطر الغموض على موقف اللاعب بالرغم من تميز العرض النادي وعدم تكراره خاصة مع تداعيات الأزمة الصحية الراهنة وتأثيرها المالي، في ظل عدم إعطاء اللاعب ردا رسميا إلى ناديه.