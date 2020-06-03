مانشستر سيتي يترقب وضع سيرجي روبيرتو مع برشلونة

يترقب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وضع سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة الإسباني، من الرحيل خلال الميركاتو المقبل، أو إنضمامه في صفقة تبادلية.

وكشف تقرير إسباني، أن بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، أبلغ

إدارة ناديه برغبته في الحصول على خدمات اللاعب خاصة وأنه كان مدربه في وقت سابق مع الفريق الكتالوني ولديه اقتناع بقدراته.

وأضاف التقرير، أنه في حال إتمام المفاوضات فسيحدد برشلونة قيمة نهائية مطلوبة، رافضاً رحيل اللاعب من خلال أي صفقات تبادلية قد تتم مع مانشستر سيتي.

كان روبيرتو، سبق وأن أعلن رفضه الرحيل إلى إنتر ميلان الإيطالي كصفقة تبادلية لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز .