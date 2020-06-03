ميدو: ما يحدث مع الأهلي الآن لما تواجد في عهد محمود طاهر

صرح أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ونجم المنتخب الوطني السابق ، أنه إذا كان محمود طاهر متواجد في رئاسة النادي الأهلي حاليا، لما تواجدت تلك المشاهد التي نراها الآن.
ونشر ميدو عديد من التغريدات علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : "المشاكل اللي حصلت بديهية الأهلي متعود أن أي حد يصرف وما
وتابع: " الأهلاوية المعتدلين عارفين ان الكلام اللي بقوله صح ووالله لو كان نفس الكلام على الزمالك كنت هقوله..أخيرا وده أكيد لو محمود طاهر كان رئيس الأهلي ماكانش اي حاجه من الكلام ده حصلت وده مايقللش من حبي للكابتن محمود الخطيب واعتزازي الكبير به كلاعب وكشخصية محترمة جدا".
وأتم:" أي حاجة عايمة ومش مبنية على الاتفاق من الأول في الآخر بتبوظ وبيبقا شكلها وحش وبتعمل مشاكل..دي أساس المشكلة..الأهلي مشي بمبدأ تعالى بس اصرف وهنعملك اللي أنت عاوزه تعالى بس يا راجل الأهلي بيتك وبعد كده هوب لا أوعى تتكلم احنا الأهلي ماعندناش الكلام ده!!".
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