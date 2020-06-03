رياضة | شوبير يؤكد رحيل إكرامي إلى بيراميدز ويكشف سر خطير وراء نفي اللاعب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يؤكد رحيل إكرامي إلى بيراميدز ويكشف سر خطير وراء نفي اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاعلامى أحمد شوبير، حقيقة توقيع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد شوبير خلال برنامجه على إذاعة أون سبورت، أن شريف إكرامى، وقع بالفعل إلى بيراميدز، ولكنه يشعر بالاستياء من طريقة إعلان التعاقد معه.

وتابع شوبير: "شريف إكرامي حاسس أنه اتكروت، وعايز حقه فى قصة إعلان انتقاله لبيراميدز بشكل يليق بتاريخه وإسمه وبطولاته فى الكرة المصرية لاسيما أن النادى تعامل بطريقة أفضل مع زملاؤه السابقين بالقلعة الحمراء أحمد فتحى وعبد الله السعيد "

وأضاف شوبير: "إكرامى كان ينتظر إعلان انتقاله لبيراميدز بشكل يستحقه كأن مثلا يتم عقد مؤتمر صحفى أو تقديم الصفقة بشكل يعبر عن انضمام نجم كبير للنادى استطاع بحكنة وذكاء وحكمة أن يخرج من الاهلى ناديه ومقر انجازاته وبطولاته دون أن يشعر مشجع أهلاوى واحد بالغضب منه لتمتعه بثقافة عالية للغاية وهى الفارق بينه وبين كل اللاعبين".

وكان شريف إكرامي، أعلن عن رحيله من النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري مكتفيًا بما قدمه لفريقه بالسنوات الماضية.