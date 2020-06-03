رياضة | وائل جمعه يوجه رسالة إلى أحمد فتحي بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وائل جمعه يوجه رسالة إلى أحمد فتحي بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" ، "ألف سلامة علي أولاد وزوجه أحمد فتحي من الكورونا.. ربنا يشفيهم ويحفظهم ويحفظ اهلنا جميعا يا رب".
وأعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي نجم الأهلى المنتقل إلى نادى بيراميدز، إصابتها هي وعائلتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع" فيس بوك ": "أدعولنا أحنا كورونا أنا وبناتي".
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أعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب الدولي احمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصيب أسرة الجوكر بالكامل.
وأكدت زوجة احمد فتحي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منسوب لنورا إسماعيل زوجة اللاعب أحمد فتحي إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت زوجة احمد فتحي في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "ادعولنا احنا كورونا انا و بناتي".
جدير بالذكر أن احمد فتحي كان قد أعلن انتقاله نهاية الموسم الجاري لصفوف فريق بيراميدز، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي.