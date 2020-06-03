رياضة | وائل جمعه يوجه رسالة إلى أحمد فتحي بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وائل جمعه يوجه رسالة إلى أحمد فتحي بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، الشفاء لأسرة النجم أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء، بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" ، "ألف سلامة علي أولاد وزوجه أحمد فتحي من الكورونا.. ربنا يشفيهم ويحفظهم ويحفظ اهلنا جميعا يا رب".

وأعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي نجم الأهلى المنتقل إلى نادى بيراميدز، إصابتها هي وعائلتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع" فيس بوك ": "أدعولنا أحنا كورونا أنا وبناتي".