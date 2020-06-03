رياضة | ريال مدريد يرفض رحيل توني كروس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرفض رحيل توني كروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد نادي بايرن ميونيخ الألماني في استعادة نجمه السابق توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، لقيادة مشروع الفريق الجديد العام المقبل.

وأشارت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية إلى أن فيروس كورونا عرقل خطط بايرن بالكامل، ويحاول هربرت هاينز رئيس النادي الجديد، إضفاء الطابع الألماني على الفريق بالتعاقد مع لاعبي البوندسليجا أو غيرهم من الألمان في الخارج لاستعادة هوية الفريق.

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ووضع بايرن ميونيخ بعض النجوم المحليين ضمن قائمة أهدافه الرئيسية، مثل كاي هافيرتز وليروي ساني وغيرهم.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد لم يعط أي اهتمام لرغبة بايرن ميونيخ في ضم كروس تحت أي ظرف، وسيتذكر دائماً استثماره وضمه بمبلغ 25 مليون يورو فقط، كونه أحد قادة الفريق وكان سبباً رئيسياً في الفوز بدوري الأبطال 3 مرات على التوالي.

وقرر فلورتينو بيريز قبل عام تمديد عقد كروس حتى عام 2023 مع زيادة في راتبه، وعلى الرغم من أن الألماني الدولي يتذكر أوقاته الرائعة في آليانز آرينا، إلا أنه اعترف في أكثر من مناسبة برغبته في الاعتزال في سانتياجو بيرنابيو.