رياضة | 25 إصابة بفيروس كورونا في فريق واحد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 25 إصابة بفيروس كورونا في فريق واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني أن نادي كارباتي لفيف وُضِع في الحجر الصحي بعد الكشف عن 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه وأفراد من جهازه الفني.

وقالت الرابطة في بيان لها إن الأشخاص المصابين في "العزل التام" بينما وضع النادي في "الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل"، مضيفة أن كل تدريبات النادي ألغيت.

وتابعت أن المباراتين المقبلتين لفريق كارباتي لفيف في الدوري واللتين كانتا مقررتين قبل منتصف يونيو الحالي ألغيتا أيضاً.

وكانت الرابطة أعلنت السبت، تأجيل مباراة كارباتي لفيف وضيفه ماريوبول التي كانت مقررة الأحد، بعد ثبوت إصابة عدد من اللاعبين بفيروس "كوفيد-19"، وهي الأولى للفريقين خلال استئناف مباريات الدرجة الأولى إثر تعليقها لأسابيع بسبب الفيروس.

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وصرح مسؤول في الرابطة طلب عدم الكشف عن هويته، أن "معظم" المصابين ليست لديهم "أي أعراض" للمرض.

وتتبقى 9 مباريات من الدوري الأوكراني لهذا الموسم، وستقام مباريات ما بعد الاستئناف خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين.

وضمن الإجراءات الصحية المتخذة على هامش المباريات، يتم قياس درجة حرارة أفراد الأندية قبل كل لقاء.

وأعلنت أوكرانيا السبت تسجيل 24340 حالة إصابة بالفيروس، و727 وفاة.