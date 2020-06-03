رياضة | الزمالك يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل مصطفى محمد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل مصطفى محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي الزمالك قراره النهائي في الساعات القليلة الماضية بشأن مستقبل مصطفى محمد نجم هجوم الفريق الأبيض في الفترة القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الاخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل مصطفى محمد عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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ونفى نادي الزمالك كل الأنباء المنتشرة حول احتمالية رحيل مصطفى محمد عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء على رفضهم التام لفكرة رحيل مصطفى محمد عن صفوف الفريق نظرا لحاجة الأبيض إلى خدماته بشكل كبير في الموسم القادم.

ويبحث نادي الزمالك في الوقت الحالي عن التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم وليكون البديل المناسب لمصطفى محمد في الموسم القادم.