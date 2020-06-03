شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يزاحم ليفربول على صفقة «فيرنر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل نادي تشيلسي الإنجليزي الصراع مع ليفربول على صفقة التعاقد مع النجم الألماني تيمو فيرنر، مهاجم أر بي لايبزيج، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة «تيليجراف» البريطانية إلى أن ليفربول لم يقم بعد بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب صاحب الـ24 عامًا البالغ 53 مليون جنيه إسترليني رغم رغبة النادي الواضحة في التعاقد معه.

ولفتت الصحيفة إلى أن تشيلسي قد دخل الآن في صراع مع الريدز على خدمات الدولي الألماني، الذي يتألق بألوان لايبزيج في البوندسليجا هذا الموسم.

وشارك نجم هجوم لايبزيج في 40 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 31 هدفًا كما صنع 12 آخرين.