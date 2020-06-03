شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تدرس السماح لجماهير كرة القدم بحضور المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرناندو سيمون منسق الطوارئ الصحية يوم الثلاثاء إن وزارة الصحة الإسبانية تدرس إمكانية السماح للجماهير بالعودة للملاعب عند استئناف موسم كرة القدم خلال وقت لاحق هذا الشهر بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح سيمون أن المناطق التي دخلت المرحلة الثالثة من تخفيف القيود قد تسمح بإقامة مباريات في حضور جماهير لكن قد يتم تجنب هذا الأمر لصالح العدالة الرياضية.

وتعود منافسات دوري الدرجة الأولى يوم 11 يونيو وتليها بيوم واحد مباريات الدرجة الثانية وقالت رابطة الدوري الإسباني إن كل المباريات ستلعب بدون جماهير لتجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس.

لكن نادي لاس بالماس المنافس بالدرجة الثانية بدأ نقاشا حول عودة الجماهير وقال رئيسه ميجيل أنخيل راميريز إنه يأمل في حضور المشجعين في أول مباراة لفريقه بعد العودة أمام جيرونا.

وأضاف سيمون أن هذه المسألة خضعت للنقاش يوم الثلاثاء في اجتماع افتراضي مع وزير الصحة سلفادور إيا ووزيرة الرياضة ايريني لوزانو وأربعة من لاعبي الدوري من بينهم جيرار بيكي مدافع برشلونة وكوكي لاعب أتليتيكو مدريد.

Advertisements