شكرا لقرائتكم خبر عن «محرز» يروي قصة معاناته في موسمه الأول مع مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث رياض محرز، نجم الكرة الجزائرية ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن معاناته في أيامه الأولى بعد انضمامه إلى السيتيزنز قادمًا من ليستر سيتي ورحلته لاستعادة ثقته في نفسه.

وقال «محرز»، في حوار مع «سكاي سبورتس»: «لم أصنع الفارق بالسرعة التي اعتقدتها عند انضمامي إلى مانشستر سيتي»، مضيفًا: «لذا بالطبع ليس لديهم وقت لمنحي وقتًا لأننا 20 لاعبًا على أعلى مستوى في الفريق».

وتابع اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا سابقًا: «جلست على مقاعد البدلاء وكان اللاعبين الآخرين يقدمون أداء جيدًا، لذا كان من الصعب علي العودة للمشاركة».

ومع اقتراب موسمه الأول في ملعب الاتحاد من نهايته، عاد «محرز» للعب، كما روى في حواره، «حينها لعبت جيدًا ثم بدأت الموسم التالي بشكل مختلف».

واختتم الدولي الجزائري المتوج بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده: «الآن حين يشركني (المدرب بيب جوارديولا) كنت أقدم أداءً جيدًا، لذا كانت لدي الثقة».

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