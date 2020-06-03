جيرو: ثقة لامبارد وراء استمراري في تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

صرح مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي أوليفيه جيرو إن الثقة به من قبل فرانك لامبارد المدير الفني للفريق، كانت سببا في اقتناعه بتوقيع عقد جديد مع النادي.



وكان المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 33 عاما، بصدد الرحيل عن الفريق في يناير، في ظل مخاوفه من أن افتقاد فرص المشاركة مع الفريق ستقلص فرصه في المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي كانت مقررة هذا العام وتأجلت إلى العام المقبل بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

لكن محادثة مع لامبارد كان لها دور في إقناع جيرو بالبقاء مع الفريق حيث جدد العقد لمدة عام واحد ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى صيف عام 2021.

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وقال جيرو في تصريحات لموقع نادي تشيلسي على الإنترنت مساء الثلاثاء :"المدير الفني قال لي إنه لا يمكنه السماح لي بالرحيل لأنه لا يمتلك خيارا بديلا عنى . تحدث معي بشكل شخصي وقال لي إنه سيدفع بي في المزيد من المباريات."

وأضاف :"بعدها كان ما يشغلني هو أن أثبت له أنه يمكنه الاعتماد علي عند استدعائي للعب."

وقال جيرو الذي سجل هدفين خلال أربع مباريات في الدوري:"لقد انتزعت الفرصة، وأظهرت جدارتي بالثقة التي أبداها المدير الفني بي."

وبعد فترة توقف بسبب أزمة وباء كورونا، يجرى استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبارا من 17 يونيو الجاري.