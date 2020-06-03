شكرا لقرائتكم وليد سليمان يدعو برفع البلاء عن أسرة أحمد فتحى فى محنة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضرع وليد سليمان نجم النادى الاهلى بالدعاء للمولى عزو وجل بزوال محنة زميله أحمد فتحى الذى أصيبت زوجته وبناته بوباء كورونا ونشر الحاوى عبر حسابه على انستجرام صورة للجوكر مع بناته وعلق قائلا: "أَذْهِبِ البَأسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا ،دعواتكم بالشفاء العاجل وربنا يرفع عنا البلاء جميعا".

البداية حينما صدمت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحى، الملايين عندما أعلنت إصابتها هى وعائلتها بفيروس كورونا، وكتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع، "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

فى الوقت الذى انتابت فيه الكثيرون حالة من القلق على حالة زوجة أحمد فتحي وبناته أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً ." وأضاف شوبير، "حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام".

Advertisements

وانهالت رسائل الدعم من نجوم الكرة المصرية لزوجة وأبناء أحمد فتحي فى هذا الوباء فقد عبر عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، عن دعمه للنجم أحمد فتحى وشارك صورة لأحمد فتحى مع بناته على حسابه بموقع "تويتر"، وتمنى لهم الشفاء قائلا: "اسأل الله العظيم أن يمن بالشفاء على زوجة الكابتن أحمد فتحى وبناته بعد تأكد إصابتهم بكورونا وربنا يحفظ الجميع، أسألكم الدعاء".

كما حرص مؤمن زكريا، صانع ألعاب النادي الأهلي، على مؤازرة أحمد فتحي، ونشر مؤمن زكريا صورة للجوكر مع بناته عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر وعلق قائلا، "ألف سلامة على المدام والبنات إن شاء لله خير بإذن الله".