بعد ىسحب الرئاسة الشرفية للأهلي.. تركي آل الشيخ: سأتبرع بالأموال والهدايا العينية بعد حصرها لصندوق "تحيا مصر"

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، إنه يكن لمصر كل الاحترام ، وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه سيتبرع والأموال والهدايا العينية للنادي اهلي بعد حصرها لصندوق تحيا مصر.

وأوضح تركي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، “البوست الاخير في هذا الموضوع … محبتي وأي عربي لاحدود لها لمصر … مصر بلدي الثاني … التي لها و لقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزه خاصة في قلبي … وكنت أتمنى أن اساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير … الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعه وقوة ونظافة قلب وأيد … ولكن حدث الذي حدث … ومن هذا المنطلق قررت أنهو بعد حصر ألاموال والهدايا العينيه المقدمه واسترجاعها بالكامل أن أساهم بكامل المبلغ أن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبه في صندوق تحيا مصر لما لمصر ولقائدها الكبير من معزه وحب وتقدير … عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلنا أيد وحده في المره قبل الحلوه”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وفي وقت سابق قرر النادي الأهلي سحب الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ من النادي وذلك بعد عدة تجاوزات من رئيس هيئة الترفيه السعودي.