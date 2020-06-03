شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يقترح على وزارة الرياضة بدء النشاط باللاعبين المميزين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، بدء النشاط الرياضى للعبة، والمقرر له منتصف يونيو الجارى باللاعبين المميزين فى اللعبة فقط، سواء فى البطولات الأفريقية أو البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو2021، وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه عرض الاقتراح على اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى اتصال هاتفى بينهما، كما تم عرض بعض المقترحات لضمان سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط، وفقا لما أعلنته الوزارة تطبيقا لقرارات محلس الوزراء.

وطلب اتحاد ألعاب القوى من مسئولى اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، الموافقة على استئناف التدريبات للاعبى المنتخب فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، على أن يظل النشاط متوقفا لحين اتخاذ قرار نهائى من مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط مرة اخرى من عدمه، فى ظل تفشى فيروس كورونا.

وأرسل اتحاد القوى خطابا إلى الأولمبية يطلبون فيه استئناف التدريبات للاعبين للحفاظ على لياقتهم، وليكونوا على أعلى درجة من الاستعداد حال استئناف النشاط الرياضى فى أى وقت.

وقال سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى، إنه أرسل الخطاب إلى الأولمبية يطلب فيه استئناف التدريبات خاصة أن هذه اللعبة ينطبق عليها الإجراءات الاحترازية، مثل التباعد بين اللاعبين، فى مختلف المنافسات سواء رمى الجلة، أو المطرقة وغيرها من منافسات القوى، بالإضافة إلى عدم الزحام والتكدس فى المنافسات، وهو ما يسمح بعودة التدريبات بصورة مؤقتة.