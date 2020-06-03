شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتضامن مع الزمالك ويرفض الللعب إلا بعد عودة الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه لن يوافق على لعب أى مباراة فى الدورى، حال إقرار عودته، سوى بعد وصول اللاعبين الأجانب من الخارج نظراً لتواجدهم خارج البلاد، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "من حقنا رفض اللعب بدون اكتمال قوام فريقنا وينقصنا لاعبونا الأجانب الذين غادروا البلاد قبل قرار تعليق رحلات الطيران، عملا بمبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما أن هناك فرقاً لن تتأثر بغياب لاعبيها نظراً لوجود الفريق بالكامل بالقاهرة".

وكان مسئولو نادى الزمالك قد أعلنوا عن رفضهم لعب مباريات الدورى إلا بعد عودة لاعبيه الأجانب من الخارج.

وأرسل الخماسى الأجنبى فى صفوف النادى الإسماعيلى موافقات مكتوبة على تخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، حسب الاتفاق مع إدارة الدراويش، لتقديمها للإدارة المالية بالنادى تمهيداً لإقرارها وعمل تسوية لمستحقاتهم، ونجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فى التوصل لاتفاق نهائى مع لاعبيه الأجانب الخماسى التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو و الغينى بيكيتى سيلفا، بتخفيض عقودهم بنسبة تتراوح من 30 لـ 50 % بسبب الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب جانحة كورونا التى أضرت العالم بأسره.

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وفى وقت سابق، أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، موقف ناديه من بطولة الدورى العام هذا العام، حيث يرى عثمان أن الحفاظ على صحة أبناءنا من اللاعبين والمدربين وجميع العاملين فى قطاع الكرة أهم وأغلى من أى شىء، وهو ما يدعونا إلى المطالبة بإلغاء المسابقة هذا العام.

Advertisements

ووجه رئيس النادى الإسماعيلى، الدعوة للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة فى حضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والشركة الراعية وأندية الدورى الممتاز، وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمسابقة الدورى، وتوضيح الأمور على أرض الواقع واتخاذ القرار الذى توافق عليه الأندية بما يتوافق مع الظروف الحالية التى تعيشها البلاد بسبب مرض الكورونا وفى ظل التداعيات التى خلفتها هذا الأزمة حتى الآن.

وأعرب عثمان عن اندهاشه من من تقاعس الاتحاد عن عقد اجتماعات تحضرها كل الأندية بصفتها المتضررة من توقف وتعليق المسابقة وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمسابقة التى ينادى أكثر من 15 ناديا من أندية الدورى بإلغائها والبحث فى اتخاذ الأندية الإجراءات للاستعداد للموسم الجديد.

وقال رئيس الاسماعيلى إن هناك مشكلة لم يتطرق إليها مسئولو الجبلاية وهو مصير اللاعبين الأجانب الذين يشاركون مع الأندية فى الدورى فى ظل توقف حركة الطيران من وإلى مصر وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الأندية فى حال إذا ما اتخذ الاتحاد قرارا بعودة المسابقة فى الموعد الذى أشار إليه فى بياناته التى تصدر بين الحين والآخر وحتى حال وصول اللاعبين الأجانب فإنهم سيدخلون الحجر الصحى لمدة 15 يوما وهو ما يحتاج بعده إلى فترة زمنية أطول لكى يستعيد هؤلاء اللاعبين قدراتهم الفنية.

وأكد المهندس إبراهيم عثمان، صعوبة أن تنطلق المسابقة فى الموعد الذى أشار إليه الاتحاد فى الموعد الافتراضى الذى حدد وهو لايتناسب على الاطلاق مع الأندية ولاعبينا الذين غابوا عن الكرة لمدة 50 يوما حتى الآن، وبالتالى يحتاجون إلى فترة إعداد جديدة لا تقل عن 6 أسابيع على الأقل حتى يستعيد اللاعبين قدراتهم البدنية والفنية، وهو الأمر الذى يجعل الموعد الذى حددته الجبلاية غير منطقى على الاطلاق ولا يتناسب مع فرق من المفترض أنها تنافس وليست كومبارس فى فيلم الدورى فهذه الأندية اضيرت بشدة من توقف الدورى وغابت عنها المصادر المالية سواء من الشركة الراعية أو غيرها والأندية مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين وهو الأمر الذى لم يتطرق إليه مسئولى الاتحاد ولم يعيروه أى اهتمام وكل ما يعنيهم أن يكملوا المسابقة بأى شكل.

وتابع بيان رئيس نادى الإسماعيلى: على سبيل المثال قامت إدارة الدراويش بسداد مبالغ تصل إلى 80% و 90% من عقود بعض لاعبى الفريق وبرغم ذلك ترى إدارة الفريق بأن إلغاء المسابقة هذا العام هو الافضل برغم الخسائر المادية الكبيرة التى سيتكبدها النادى الاسماعيلى. وأعلن المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن الأندية حسمت موقفها بالنسبة لمسألة الدورى رسميا من خلال خطابات موجهة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تطالب فيه بإلغاء المسابقة والتفكير بالمنطق فيما يتعلق بشكل المسابقة فى الموسم الجديد.

وأشار عثمان إلى أن هناك العديد من الاتحادات فى أوروبا وبالتحديد فى فرنسا وإسبانيا وبعض البلدان الأخرى ألغت المسابقة تحت شعار صحة الناس هى الأهم، وهو ما يدعونا إلى المطالبة أيضا بالغاء المسابقة تحت نفس الشعار فنحن أيضا نخشى على أبناءنا وعلى صحتهم وهى الأهم.