شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: متعاطف مع حسام عاشور عشان "مبيعرفش يتكلم وخلص على نفسه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، تعاطفه مع حسام عاشور قائد المارد الأحمر فى أزمته الأخيرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "متعاطف مع حسام عاشور بصراحة، متعاطف معاه كشخص لكن القرار الإدارى فى الأندية له حسابات أخرى، لكن متعاطف معاه عشان مبيعرفش يتكلم كان شغلته السنين اللى فاتت "الملعب"، ولما جه يتكلم خلص على نفسه، إذا كان الكلام من فضة ياعاشور كان الصمت من ذهب".

وأضاف شوبير، "حقيقى بدعيله من قلبى بدعليه يعدى المحنة دى عشان هو مش شاطر فى الكلام ".

وانتهت علاقة حسام عاشور لاعب وسط فريق الاهلى بالنادى عقب قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء الذى صدر أمس وأعلن فيه الأهلى التراجع عن موقفه السابق بتنظيم مباراة اعتزال لحسام عاشور بسبب خروج اللاعب عن النص ومخالفة لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، لذا قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تغريم اللاعب ورفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

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وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان اعتزال اللاعب عدة ساعات فقط لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويوجه له سهام النقد ويتهمه بتعطيل مهرجان اعتزاله.

مجلس الأهلى خرج من قليل بقرارات قوية منها اعتماد ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذى أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التى قضاها مع زملائه فى خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة.

وبذلك تنتهى علاقة حسام عاشور بالأهلى ولن يكون له أى دور مع الفريق لو تم استنئاف النشاط المُجمد حالياً بسبب "جائجة" كورونا، ليسدل الأهلى بذلك الستار على مشوار عاشور ويلغى العروض والاستثناءات التى سبق وقدمها مجلس الخطيب للاعب وهى مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد بجانب العمل فى قناة النادى لكن كل هذه الاستئثانات تم إلغاؤها بعد اجتماع مجلس الأهلي.