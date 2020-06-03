شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد طارق يحيى وانضمام عفيفي.. مرتضى منصور مقدماً لبرنامج زملكاوي يوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انضمام الإعلامي أحمد عفيفي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بشكل رسمي إلى قناة الزمالك. وقال منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك «عفيفي سيقدم يومان لبرنامج زملكاوي ويوم لأحمد جمال و3 أيام لخالد الغندور وأنا سأقدم حلقة الجمعة»، وتابع «طارق يحيي سيعود إلى عمله كمحلل بشكل طبيعي». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 27,536

تعافي 6,827

وفيات 1,052

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