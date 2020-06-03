شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: 3 من مجلس الأهلي رفضوا رفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي ضد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية لم يكن بالاجماع وأن 3 أعضاء من مجلس الإدارة رفضوا رفع اسمه من الرئاسة الشرفية.

وقال في تصريحات تلفزيونية بفضائية «الزمالك صباح الأربعاء»: «الخطيب يقول إن قراراته بالاجماع، مع العلم أن 3 من أعضاء مجلس إدارة الأهلي رفضوا القرارات بينهم خالد مرتجي، وتحدثوا مع شخص قريب من تركي وقالوا إنهم رفضوا».

وأضاف: «محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي كان يعمل في مكتبي وطردته لأنه نصب على عميلة».

وتابع: «كنت أتصور أن مجلس الأهلي تقبل اعتذار محمد سراج لأنه قام بمهاجمة تركي آل الشيخ والزمالك، لكني تفاجأت أنهم قبلوه لأنه قال تصريحات بدون إذن من مجلس إدارة».