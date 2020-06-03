مرتضى منصور: تركي آل الشيخ لن يترك حسام عاشور بعدما ضحى به الأهلي

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، إن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لن يترك حسام عاشور قائد الفريق الأحمر، بعد أن تخلى عنه مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وكان الأهلي قد قرر اليوم الثلاثاء في قرر رسمي، سحب جميع الامتيازات التي عرضها على عاشور حال اعتزاله بالنادي بنهاية الموسم الحالي.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك اليوم»:«حسام عاشور لن يتركه تركي آل الشيخ».

وأضاف ردا على مسألة أن عاشور أعطى الكثير للنادي الأهلي:«هل حسام عاشور أعطى للأهلي 261 مليون مثل تركي آل الشيخ؟».