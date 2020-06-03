شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لمجلس الأهلي: «بتضحكوا على جماهيركم.. جلبتم العار للنادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك، مجلس إدارة الأهلي بعد قراره برفع اسم المستشار تركي آل شيخ من قائمة لرؤساء الشرفيين للنادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك «أسأتم للأهلى لا يوجد مؤسسات للدولة تساندكم، حصلتم على ملايين من آل شيخ وهدايا وسيارات، ومجلة الأهلي حصلت على شيك من آل شيخ بقيمة 2 مليون دولار، أين ذهبت هذه الأموال».

وتابع «الآن يطلب مجلس الأهلي من وزارة الرياضة تشكيل لجنة لحصر التبرعات والهدايا وردها، هل حصلتم على إذن من الأساس من الوزير قبل الحصول على هذه الأموال؟».

وواصل هجومه «بتتضحكوا على مين بتتضحكوا على جماهيركم ؟».