شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم حسام عاشور إلى الزمالك؟ ميدو يقترح وتركي آل الشيخ يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الكابتن أحمد حسام ميدو، عن تمنيه انضمام الكابتن حسام عاشور، كابتن النادي الأهلي السابق، إلى الزمالك، فيما رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية على تغريدته.

وقال «ميدو»، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «اكتر واحد خسران في القصة دي حسام عاشور لا كمل لعب ولا كسب الأهلي ولا اتعمل ماتش اعتزال!! انا لو مكان حسام عاشور وقادر العب اكمل لعب سنه كمان وفي الزمالك طارق حامد بيتوقف كل كام ماتش احسن بديل له هو حسام عاشور».

ورد المستشار تركي آل الشيخ على التغريدة، قائلاً: «صباح الفل، حبيبي ميدو، انت عارفني، وحسام ما تقلقش عليه»، وهو مارد عليه «ميدو»: «أنت عمرك ماتخليت عن حد في صفك ودي حقيقة كل من تعامل معك عارفها كويس يا بختك يا عم حسام»