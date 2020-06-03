إصابة لاعب في الدوري الياباني بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

أكد نادي ناغويا غرامبوس الياباني، اليوم الأربعاء، أن مهاجمه مو كانازاكي، أصيب بفيروس كورونا المستجد. جاءت عينة كانازاكي الإيجابية بعد أقل من أسبوع من إعلان الدوري الياباني خطط استئناف الموسم في 4 من يوليو (تموز) دون جماهير. وخاض كل فريق مباراة واحدة فقط في الدوري، عندما توقفت المسابقة في 26 فبراير (شباط). وقال النادي: "حرارة كانازاكي الذي شارك في 11 مباراة دولية مع اليابان كانت 38.5 درجة مئوية بعد التدريب، وتلقى نتيجة فحص فيروس كورونا أمس الثلاثاء". ومع تخفيف القيود في اليابان، عادت الفرق الرياضية المحترفة، بما في ذلك أندية دوري البيسبول الياباني إلى التدريبات.

