شكرا لقرائتكم يارب فك كربهم..جمعة وسعد وأحمد عادل يتضرعون بالدعاء لأسرة أحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الثلاثي، وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، سعد سمير لاعب النادي الأهلي، أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة حالياً والأهلي سابقاً، على مؤازرة أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء والفراعنة، في محنة إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر " الف سلامه علي أولاد وزوجه احمد فتحي من الكورونا ..ربنا يشفيهم ويحفظهم ويحفظ اهلنا جميعا يا رب".

فيما كتب سعد سمير "اللهم أنت الشافي والمعافي يا رب فك كربهم وارزقهم الشفاء من عندك"، وعلق أحمد عادل عبد المنعم " دعواتكم بالشفاء وتمام العافيه لزوجه احمد فتحي واولاده صديقي واخويا اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما".



أحمد عادل



سعد سمير



وائل جمعة

في سياق متصل، أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبوروت، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً "

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وأضاف شوبير، "حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام"..

وفى وقت سابق ، أعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي نجم الأهلى المنتقل فى الموسم الجدلد لنادى بيراميدز، إصابتها هي وعائلتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع: "أدعولنا أحنا كورونا أنا وبناتي".

من ناحية أخرى، كانت إدارة النادى الأهلى تلقت إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف أحمد فتحى حال إلغاء الموسم الجاري، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع أحمد فتحى لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي.

واستعلمت إدارة الأهلى عن موقف احمد فتحى حال إلغاء الموسم، وهل سيكون من حق النادى الاستفادة من خدماته من عدمه فى الموسم الجديد، إلا أن اتحاد الكرة أكد لإدارة الأهلى بشكل رسمى أن عقد فتحى سينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، سواء فى حال إلغاء الموسم أو استمراره، لكون العقود فى مصر مدون فيها أن تاريخ العقد ينتهى بنهاية الموسم، وبالتالى سيكون فتحى خارج النادى الأهلى بغض النظر عن موقف الموسم.