شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس توفير خدمة دفع الأعضاء لاشتراكات النادى إلكترونياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خلال الوقت الحالى، توفير خدمة مستقبلاً ليتمكن الأعضاء من دفع الاشتراكات، إلكترونياً، وذلك لتسهيل الأمور بصورة أكبر أمام أعضاء النادى فى تلك المسألة، بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، يوم الإثنين الماضى، فتح باب الاشتراكات الخاصة بتجديد عضويات النادى بداية من يوم الإثنين الماضى وحتى 30 من شهر يونيو الجارى، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط.

وحدد مجلس إدارة نادى الزمالك، غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه في حال تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه حتى نهاية شهر يونيو، كما حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك حتى يتوفر التباعد الاجتماعى إلى جانب تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء الكمامة وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

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كما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، فتح مكتب الشهر العقاري داخل النادي من أجل تخفيف الزحام على مكاتب الشهر العقاري، وجاء قرار المجلس للمساهمة في رفع الضغط على مكاتب الشهر العقاري كنوع من الدور الوطني في ظل أزمة مستجدات فيروس كورونا وتشهد الفترة الحالية فى نادى الزمالك مواصلة مجلس النادى متابعة تطهير وتعقيم مقر النادى بصورة مستمرة لتجنب ذلك الفيروس.

وأوضح مرتضى منصور فى هذا الشأن إنه سعيد بحرص أعضاء نادى الزمالك على التوافد خلال الأيام الأولى لتسديد اشتراكات النادى فى إطار الالتزام بالمواعيد، مشدداً إنه يفتقد تواجد الأعضاء وأطفالهم داخل مقر قلعة ميت عقبة الذى تم إغلاقه منذ شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.