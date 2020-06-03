شكرا لقرائتكم ألعاب القوى يقترح على وزير الرياضة عودة النشاط باللاعبين المميزين فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترح اتحاد العاب القوى برئاسة سيف شاهين بدء النشاط الرياضى للعبة ، والمقرر له منتصف يونيو الجارى ، باللاعبين المميزين في اللعبة فقط ، سواء في البطولات الافريقية أو البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 ، وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد انه عرض الاقتراح على اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، في اتصال هاتفى بينهما ، كما تم عرض بعض المقترحات لضمان سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط ، وفقا لما أعلنته الوزارة تطبيقا لقرارات محلس الوزراء .

وطلب اتحاد ألعاب القوى من مسئولى اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، الموافقة على استئناف التدريبات للاعبى المنتخب فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، على أن يظل النشاط متوقف لحين اتخاذ قرار نهائى من مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط مرة اخرى من عدمه، فى ظل تفشى فيروس كورونا.

Advertisements

وأرسل اتحاد القوى خطابا إلى الأولمبية يطلبون فيه استئناف التدريبات للاعبين، للحفاظ على لياقتهم، وليكونوا على أعلى درجة من الاستعداد حال استئناف النشاط الرياضى فى أى وقت.

قال سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوي أنه أرسل الخطاب إلى الأولمبية يطلب فيه استئناف التدريبات خاصة وأن هذه اللعبة ينطبق عليها الإجراءات الإحترازية، مثل التباعد بين اللاعبين، فى مختلف المنافسات سواء رمى الجلة، أو المطرقة وغيرها من منافسات القوى، بالإضافة إلى عدم الزحام والتكدس فى المنافسات، وهو ما يسمح بعودة التدريبات بصورة مؤقتة.