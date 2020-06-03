شكرا لقرائتكم شوبير: إكرامى مستاء من "كروتة" بيراميدز فى إعلان التعاقد معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن شريف إكرامى حارس مرمى المارد الأحمر يشعر بالاستياء من طريقة إعلان بيراميدز التعاقد معه واصفاً إياها بـ "الكروتة" ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : " شريف إكرامى حاسس أنه "اتكروت" ، وعايز حقه فى قصة اعلان انتقاله لبيراميدز بشكل يليق بتاريخه وإسمه وبطولاته فى الكرة المصرية لاسيما أن النادى السماوى تعامل بطريقة أفضل مع زملاؤه السابقين بالقلعة الحمراء أحمد فتحى وعبد الله السعيد "

ويضيف شوبير : " إكرامى كان ينتظر إعلان انتقاله لبيراميدز بشكل يستحقه كأن مثلا يتم عقد مؤتمر صحفى أو تقديم الصفقة بشكل يعبر عن انضمام نجم كبير للنادى استطاع بحكنة وذكاء وحكمة أن يخرج من الاهلى ناديه ومقر انجازاته وبطولاته دون أن يشعر مشجع أهلاوى واحد بالغضب منه لتمتعه بثقافة عالية للغاية وهى الفارق بينه وبين كل اللاعبين"

وتابع حارس مرمى الاهلى الاسبق : "أؤكد شريف اكرامى سيلعب فى بيراميدز الموسم المقبل بشكل نهائى ولن يتغير شيئاً فى الصفقة لاسيما أن تلقى عرض عربى ولكن جاءت جائحة كورونا لتجعل الصفقة تفشل لذا فإن شريف سيلعب فى بيراميدز ولكنه يشعر فقط ببعض الغضب وطلب من المسئولين التراجع عن التصريحات التى صدرت منهم لحين الوصول لصيغة مثلى للإعلان عن صفقة انتقاله للفريق".

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وعلق شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، على التصريحات التى أدلى بها هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز ونفى خلالها تصريحات عبد العزيز عبد الشافى المستشار الفنى للفريق، والذى أكد أن بيراميدز نجح فى اتمام التعاقد مع "إكرامى" والحارس سيكون لاعبًا فى الفريق بداية من الموسم المقبل.

قال إكرامى فى تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر: "تشرفت بتصريحات المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن امكانية انتقالي لصفوفهم الموسم المقبل و اؤكد علي ما أشرت اليه في فبراير الماضي اني سوف اكون اول من يعلن عن وجهتي المقبلة و في التوقيت المناسب،شكر مستحق لادارة و مسئولي نادي بيراميدز علي الاحترافية و التوضيح".

هانى سعيد تعمد نفى المستشار الفنى للفريق، حيث قال زيزو فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": "شريف إكرامي وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل"، موضحا أن انتقال لاعب من الاهلي الى بيراميدز كان يمثل أزمة في السابق مثلما حدث مع عبد الله السعيد ولكن في الموسم الحالي كل شئ أصبح جيدًا، وهناك حرية في الانتقالات بين الناديين و خلال موسمين قادمين لو استمر بيراميدز على نفس المنوال سيكون مكانه على منصات التتويج.