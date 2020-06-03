شكرا لقرائتكم الاهلي يغلق ملف رحيل أجاي ..واللاعب: تلقيت عروض من روسيا والبرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق النادي الاهلي ملف عروض الاحتراف لجميع لاعبي الفريق خاصة نجوم الصف الأول الذين تمسك الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر ببقاؤهم لحاجة الفريق لجهودهم ، ويُعد النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق أحد أهم هؤلاء اللاعبين الذين يرفض الجهاز الفني التفريط فيهم.

وفي تصريحات تلفزيونية ، أكد جونيور أجاي إنه أمتلك عرضين خلال الفترة الماضية أحدهما من روسيا والأخر من البرتغال، بالإضافة إلى امتلاكه بعض العروض الأوروبية أيضًا في الوقت الجاري ، وتابع:: "أنا لاعب صغير السن وأمامي مشوار طويلاً ..متابعاً: بكل تأكيد أحلم بالإحتراف ولكن لن أحترف إلا بموافقة النادي الأهلي، وأركز فقط في التدريبات والمباريات وأنظر إلى تلك العروض" ، وتابع: "متأكد أنني سأرحل في الوقت المناسب ولا أشغل تركيزي في العروض من أجل تحقيق مزيد من التألق مع الأهلي".

وقال أجاي في التصريحات ذاتها ، إن رغبته اللعب داخل مصر في القلعة الحمراء فقط ، وأكد أجايي : "لن أنتقل إلى صفوف الزمالك نهائيًا إذا فاوضوني، ولن انتقل إلى الزمالك إلا إذا قام الزمالك بمفاوضة الأهلي ووافق الأهلي على ذلك العرض" ، وتابع: "ولو خرجت للإحتراف في أوروبا ورحلت عن الأهلي ودخل الزمالك في مفاوضات معي فلن أعود للعب في مصر إلا للنادي الأهلي فقط".

Advertisements

ويرى جناح الأهلي إن السنغالي آليو بادجي، مهاجم الأهلي، لاعب جيد وسيكون إضافة قوية لصفوف الفريق في الفترة المقبلة ، مؤكداً : "بادجي لاعب جيد، صغير في السن، ولكنه يحتاج بعض الوقت للتأقلم مع الأوضاع والنجاح مع الفريق، ليس التأقلم فقط في الملعب مع اللاعبين ولكن التأقلم على المعيشة في مصر".

وأضاف: "منذ انضمام بادجي للأهلي وهو يلعب بشكل جيد، واتذكر مستواه في لقاء صن داونز لعب مباراة جيدة، رغم إضاعة فرصة سهلة ولكن هذه هي كرة القدم، الجميع يضيع".

وتابع: "متأكد أن بادجي سيكون واحد من أفضل المهاجمين في الدوري المصري ولكن مع مرور الوقت، وأتمنى أن تدعمه الجماهير في الآونة الأخيرة ليستطيع تحقيق نجاحات في صفوف الفريق الأحمر، وفي النهاية أؤكد على أنه سينجح وسيقنع الجميع بقدراته".