شكرا لقرائتكم مخطط أحمال منتخب التايكوندو يجرى مسحة كورونا بعد إصابة والدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم عمرو سعد مخطط أحمال منتخب التايكوندو لعمل تحليل مسحة كورونا، بعد إعلانه إصابة والدته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وظهور الأعراض عليها، وطلب الاتحاد من المدرب الخضوع للمسحة للاطمئنان على صحته وسلامته من الفيروس، واتخاذ الإجراءات اللازمة، واطمأن مسئولو اتحاد التايكوندو على والدة مخطط الأحمال، وكذلك على صحته، ليقوم بعمل المسحة اليوم .

وأعلن اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم شروط التقدم لاختبارات الأحزمة، والمقرر إقامتها أون لاين، بأن يقوم كل لاعب برفع الفيديوهات الخاصة به على الموقع المخصص لذلك، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقدم للاختبارات .

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ومن الشروط التى أعلنها اتحاد التايكوندو كشف من النادى بطلب اختبار حزام مرفق به الاسماء موجه للمدير التنفيذى للاتحاد ، على أن يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين العضوية الاتحاد موسم 2020 وأن يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين على GMS موسوم 2020 حتى الحزام الأبيض

تلقى اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم مخاطبات من الاتحاد الدولى للعبة بالإرشادات و التعليمات الطبية المقرر اتباعها حال عودة النشاط الرياضى واستئناف ممارسة اللعبة، والتي تتضمن إجراءات احترازية يجب اتباعها لضمان حماية وسلامة اللاعبين في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد .

أكد عمرو سليم رئيس الاتحاد ان الارشادات التي تلقاها الاتحاد من نظيره الدولى لا تختلف كثيرا عن تلك التي اعلنها مسئولي الصحة من تعقيم الملاعب وصالات المنافسة وكذلك الأدوات التي يستخدمها اللاعبون .، مشيرا الى ان المنتخب انهى البطولات المؤهلة لطوكيو وحسم مقاعده في الاولمبياد ، وبالتالي فمازال هناك وقت للتمهل وعدم البدء في التدريبات فىالوقت الحالي الا بعد اعلان وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية